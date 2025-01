Mathias Olivera è vicinissimo al rinnovo con il Napoli. A scriverlo è il giornalista Mattia Moretto in un post su Twitter: “Accordo verbale per il rinnovo di Mathías Olivera con il Napoli fino al 2030″. Il terzino dopo due anni di alternanza sulla fascia con Mario Rui, è diventato un punto fermo di Conte e verrà premiato con un adeguato del contratto attualmente in scadenza nel 2027.