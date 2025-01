Manna è a Nizza per la cessione di Kvaratskhelia al PSG! Le ultime

La trattativa per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain entra in una fase cruciale, con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, attualmente a Nizza per incontrare i dirigenti del club francese. L’obiettivo è trovare un accordo economico che soddisfi entrambe le parti per il trasferimento dell’esterno georgiano.

Il PSG è intenzionato a chiudere l’affare con una cifra compresa tra i 65 e i 75 milioni di euro, bonus inclusi. Dal canto suo, il Napoli è fermo sulla valutazione di 80 milioni di euro, considerando il giocatore uno degli asset più preziosi della rosa. La necessità del PSG di assicurarsi il talento georgiano in tempi rapidi nasce dal desiderio di Luis Enrique di integrarlo quanto prima nella squadra, in vista della seconda parte della stagione. Lo riporta l’Ansa.