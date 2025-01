Sky – Kvara può partire: il Napoli cerca il sostituto e non solo

Come riporta Francesco Modugno di Sky, Kvara adesso può partire e il Napoli non si opporrebbe alla sua cessione. Tutto questo però alle condizioni del Napoli che chiede intorno agli 80 milioni senza contropartita. Contemporaneamente, gli azzurri stanno esplorando il mercato per valutare come potrebbe riorganizzarsi in caso di addio del georgiano. Tra i nomi seguiti spicca quello di Federico Chiesa, soprattutto se il Liverpool aprisse alla possibilità di un prestito sul finire del mercato. Un altro profilo considerato è quello di Edon Zeghrova, ma l’operazione con il Lille appare più complessa. Non è escluso, inoltre, che il club partenopeo scelga di investire in un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori già in rosa. È stato fatto un sondaggio per Davide Frattesi, e sono previsti nuovi tentativi, anche se l’Inter, che detiene il giocatore, è restia a rafforzare una diretta concorrente. Un’altra opzione sul tavolo è Lorenzo Pellegrini. Prima del derby, in cui il capitano della Roma si è distinto come protagonista, c’era una maggiore apertura all’operazione, ma al momento questa pista appare più complicata.