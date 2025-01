Schira: “Folorunsho-Fiorentina ci siamo quasi, si attende il via libera di Conte”

Come riporta l’esperto di mercato Niccolò Schira, non è a rischio l’affare Folorunsho-Fiorentina ma non è ancora arrivato il via libera di Conte. Il calciatore firmerà un contratto quadriennale fino al 2029. Da Firenze attendono un cenno da parte della società azzurra per preparare le visite mediche di rito prima della firma. Questione di ore o al massimo di giorni e l’ex Verona si unirà alla squadra di Palladino per sostituire lo sfortunato Bove, il cui destino è ancora tutto da decifrare.