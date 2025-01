Come riporta l’esperto di mercato Matteo Moretto su Twitter, Skriniar vuole tornare in Italia: “La priorità assoluta di Milan Škriniar è sempre stata un ritorno in Serie A e nelle ultime ore si è creata la possibilità di andare al Napoli. Dialoghi in corso tra le parti. Presto una decisione finale“. Il difensore è fuori dal progetto tecnico dei parigini, mentre Antonio Conte lo ha già allenato ai tempi dell’Inter e sarebbe contento di riabbracciarlo.

