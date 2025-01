Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Napoli ha sondato il terreno per Zhegrova del Lille, ala destra. Non solo Cesare Casadei dunque, il Napoli ha avviato i contatti con il Lille anche per il giocatore kosovaro, che è in cima alla lista dei dirigenti. Il club francese al momento non apre per una cessione a gennaio: vorrebbero infatti trattenerlo per tutta la stagione. Il Napoli è interessato e ha iniziato a muoversi per Zhegrova.