Pedullà: “Danilo si avvicina al Napoli: pronta la possibile data”

Secondo quanto riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, Danilo ha un accordo da abbastanza tempo con il Napoli. Si è discusso molto sull’indennizzo da versare alla Juventus, considerato il contratto in scadenza a giugno. La Juventus aspetta che il Napoli si materializzi dopo i contatti indiretti che hanno certificato una scelta fatta. Si è parlato di bonus, di due milioni, di un milione, in realtà il rapporto tra Danilo e il suo attuale club potrebbe concludersi con una risoluzione. La Juventus non ha intenzione di farlo nelle prossime ore ma nell’ultima settimana di mercato, magari prima del weekend che porterà alla chiusura di lunedì 3. Tutto questo perché i rapporti tra l’ormai ex capitano e il club sono davvero inesistenti e non c’è aria di disgelo. Il brasiliano verrà liberato con calma dai bianconeri, quindi gli azzurri devono attendere con pazienza il nuovo acquisto.