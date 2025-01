Napoli, Casadei è vicinissimo: trattativa col Chelsea per chiudere

Il Napoli è pronto a rinforzare il centrocampo con un colpo di prospettiva e qualità: Cesare Casadei, giovane talento di proprietà del Chelsea, è nel mirino del club partenopeo per un trasferimento a titolo definitivo. I rapporti tra le due società sono eccellenti, facilitando l’intesa per un’operazione che potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro degli azzurri.

Casadei è un centrocampista classe 2003 che si distingue per la fisicità, l’intelligenza tattica e la capacità di inserirsi in zona gol. Per caratteristiche, il giovane ricorda Scott McTominay, un centrocampista box-to-box in grado di garantire equilibrio e pericolosità offensiva. Al Napoli prenderebbe il posto del partente Michael Folorunsho, destinato alla Fiorentina. Inoltre, essendo un under 21, il giocatore non occuperebbe uno slot nella lista di Serie A.

Prima dell’interessamento del Napoli, Casadei aveva un accordo di massima con il Torino, che gli garantiva un certo minutaggio in campo per proseguire il suo percorso di crescita. Tuttavia, la presenza di Antonio Conte sulla panchina degli azzurri è stato un elemento decisivo: al Napoli, Casadei avrebbe la possibilità di inserirsi in un contesto altamente competitivo e lottare per obiettivi ambiziosi. La filosofia di Conte sembra perfettamente adatta alle caratteristiche del giovane centrocampista italiano.