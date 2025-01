Come riporta La Gazzetta dello Sport, non ci sono più dubbi: Folorunsho sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. In questo momento si stanno limando gli ultimi dettagli e tra domani e dopo domani il centrocampista saluterà i compagni e inizierà la sua nuova avventura in viola. Folorunsho sostituirà lo sfortunato Bove e andrà a completare il centrocampo viola con Adli e Cataldi.