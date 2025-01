Napoli – Frattesi, offerta ufficiale: le ultime

Il Napoli con l’inizio del calciomercato sta cercando di aggiungere un centrocampista alla propria squadra e l’ ultimo nome finito sul taccuino del patron De Laurentiis è quello di Davide Frattesi.

Il centrocampista ex Sassuolo, sta trovando poco spazio alla corte di Inzaghi data la concorrenza di Barella e Mkhitaryan e starebbe cercando una squadra per giocare con continuità per non perdere il posto in Nazionale.

Dopo un corteggiamento con la Roma e la possibilità di scambio con il capitano capitolino Lorenzo Pellegrini, l’ultima notizia che trapela tramite l’esperto di calciomercato Paolo Bargiggia sarebbe la squadra campana.

Il patron De Laurentiis avrebbe offerto 40 milioni di euro per il centrocampista della Nazionale italiana ma ci sarebbero perplessità da parte di Frattesi sul trasferimento sotto il Vesuvio. Cruciali saranno i prossimi giorni in cui saranno contatti tra il Napoli e l’agente del calciatore.