Napoli – Danilo: le ultime

La situazione tra Danilo e il Napoli attende una risposta da parte della Juve, in quanto il capitano della Juventus avrebbe chiesto alla vecchia signora il pagamento di 2 milioni di euro come buonuscita; la Juve invece chiede 1.5 milioni al Napoli per il trasferimento del calciatore brasiliano alla corte di Conte.

Il terzino juventino avrebbe inoltre puntato la partita contro la sua ex squadra per l’esordio con la maglia azzurra che si terrà sabato 25 gennaio alle ore 18:30.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Ds Giuntoli e i procuratori del calciatore.