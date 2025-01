GdS – Quando un goal cambia il destino: Pellegrini resta alla Roma

Quando un goal può cambiare il destino di un calciatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Pellegrini poteva andare via da Roma e invece ora si parla di permanenza e possibile rinnovo. Gli azzurri lo volevano per dare maggiore qualità a centrocampo, anche nell’ottica di giocare la Champions il prossimo anno. Si stava provando ad imbastire uno scambio con Raspadori ed erano pronto un contratto triennale per il romanista. Poi sia l’azzurro che il capitano giallorosso sono andati in goal e ora tutto è cambiato.