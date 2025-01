Sky, Folorunsho – Fiorentina è fatta! I dettagli

Pochi minuti fa il calciatore Michael Folorunsho di proprietà del Napoli è diventato un nuovo calciatore della Fiorentina.

Come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la società gigliata ha trovato l’ accordo con il Napoli sulla base di 1 milione di euro per il prestito e 8 per il diritto di riscatto da esercitare alla conclusione della stagione sportiva.

In questi minuti vi è stato lo scambio di documenti tra le società e il calciatore è atteso nei prossimi giorni per le consuete visite mediche prima di unirsi alla sua nuova squadra.

Il Napoli nella sessione invernale procederà a riempire la casella lasciata vuota dal calciatore ex Verona, acquistando un centrocampista.