Il Napoli sceglie ancora Meret e saluta Caprile, i dettagli dell’operazione col Cagliari

Il Napoli sta per ufficializzare il rinnovo del contratto di Alex Meret fino al 2026, con un’opzione per estendere l’accordo al 2027. Il nuovo contratto prevede un ritocco dell’ingaggio, che sale a 2 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alle prestazioni. Con questa mossa, il club partenopeo dimostra piena fiducia nel portiere classe 1997, blindandolo dagli assalti di altri club interessati, tra cui l’Inter, che sperava di tesserarlo a parametro zero.

La dirigenza azzurra ha deciso di continuare a puntare su Meret come titolare indiscusso tra i pali. Una scelta che sancisce la fiducia nel portiere friulano e segna un’importante conferma nel progetto tecnico. La decisione di puntare ancora sull’attuale titolare ha portato a salutare Elia Caprile. Il classe 2001 si trasferirà al Cagliari in prestito con diritto di riscatto, dove avrà l’opportunità di accumulare esperienza in Serie A e proseguire il suo percorso di crescita.

Nel frattempo, il Napoli ha individuato in Simone Scuffet il secondo portiere per la stagione in corso. L’estremo difensore arriva in prestito dal Cagliari e rappresenta una scelta logica anche dal punto di vista umano e professionale: i due portieri, infatti, si conoscono molto bene, avendo condiviso il percorso nelle giovanili dell’Udinese. Entrambi, ai tempi, erano considerati due tra i maggiori talenti del calcio italiano nel ruolo.