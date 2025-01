Osimhen saluta il Galatasaray? Pronto uno scambio, ecco l’offerta

L’avventura in prestito di Osimhen al Galatasaray potrebbe terminare a breve. Dopo soli 4 mesi in Turchia, in cui il bomber ha collezionato un totale di 12 gol e 5 assist in 15 partite, il nigeriano potrebbe essere infatti inserito in un’operazione di scambio per mano del Napoli. I partenopei, ancora proprietari del cartellino del calciatore, sono pronti infatti a richiamarlo per girarlo in Inghilterra.

Ad interessarsi sarebbe infatti il Manchester United, pronto ad offrire un altro attaccante per completare lo scambio. De Laurentiis è però, al momento, irremovibile. L’unico modo per strappare al presidente il numero 9 è pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro. I dialoghi tra i due club sono aperti e non si esclude la possibilità di accontentare entrambe le parti, permettendo allo United di aggiungere ad una somma “scontata” di budget anche un calciatore.

Le opzioni sono varie e le parti troppo distanti per chiudere a breve, ma tutto è ancora possibile e la trattativa avanzerà sicuramente nelle prossime settimane.