Spinazzola non rientra nei piani di Conte e in caso di offerta potrebbe salutare. Fino a questo momento era stato accostato alla Fiorentina in un ipotetico scambio con Biraghi, ma secondo Tuttosport adesso è forte la candidatura del Torino. Il terzino vuole giocare e alla viola sarebbe chiuso da Robin Gosens, un fedelissimo di Palladino. Il Torino invece gli garantirebbe sicuramente un minutaggio maggiore, con Vanoli pronto a farne un perno principale nel suo 3-5-2.