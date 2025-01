Accostato a più riprese al Napoli, Samuele Ricci ha rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 2028. Notizia fondamentale per i granata che potranno chiedere una somma importante per il centrocampista in caso di offerte in estate. Questa la nota del club sul rinnovo: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci fino al 30 giugno 2028”.