Sky – Danilo destinato a lasciare la Juventus, ma il Napoli lo vuole gratis! Le ultime

Danilo sembra essere prossimo a cambiare maglia. Secondo Gianluca Di Marzio, il difensore brasiliano ha compreso di non essere più una priorità per il tecnico bianconero Thiago Motta e, a fronte di una situazione contrattuale che lo vede legato alla Juventus fino a giugno 2025, punta a liberarsi a parametro zero. Nonostante il recente ritorno in campo per via degli infortuni nella rosa bianconera, Danilo sembra determinato a trasferirsi a Napoli, dove Conte e il ds Manna lo considerano la prima opzione per rinforzare la squadra.