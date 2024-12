Il Roma – C’è accordo tra Napoli e Danilo, la durata del contratto

A seguito dell’infortunio di Buongiorno, il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrale di difesa per rinforzare il settore. Mister Conte l’ha richiesto al presidente De Laurentiis che è al lavoro insieme al DS Manna per trovare l’uomo giusto. Nelle ultime settimane sono avanzati sempre più i dialoghi con la Juventus per portare il brasiliano Danilo in città, e ora la trattativa sembra entrare nel vivo.

Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, la società avrebbe infatti raggiunto un accordo con il calciatore. I termini base del contratto sarebbero già stati decisi e a mancare sarebbe solo l’intesa con la Juve. Ecco le sue parole:



“Quasi fatta per il primo acquisto del mercato di gennaio. Al difensore della Juve è stato proposto un contratto di un anno e mezzo più bonus alla firma”.

Un rinforzo che per il Napoli potrebbe essere fondamentale in vista della seconda parte della stagione, con una fitta lotta in cima alla classifica che vede i partenopei ora secondi puntare a vincere il campionato.