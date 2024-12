Il Napoli vuole un attaccante da affiancare a Lukaku: piace Bonny, ma il sogno è Jhon Duran dell’Aston Villa

Il Napoli comincia a delineare le strategie per rinforzare la rosa in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Uno degli obiettivi della dirigenza partenopea è quello di affiancare a Romelu Lukaku una punta di spessore, in grado di offrire alternative tattiche e maggiori garanzie realizzative. Sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna ci sono diversi nomi. Uno dei profili monitorati con interesse è quello di Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante francese in forza al Parma. Classe 2003, Bonny si è messo in mostra per le sue doti fisiche e tecniche, oltre a una capacità di finalizzazione che ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A. Il Napoli vede in lui un’opportunità per aggiungere profondità al reparto offensivo, garantendo al contempo un’opzione giovane e di prospettiva.

Tuttavia, quello di Bonny non è l’unico nome sotto la lente di ingrandimento. Manna e il suo staff stanno valutando una serie di alternative e c’è un profilo internazionale che intriga particolarmente il ds del Napoli. Tra le piste più affascinanti c’è quella che porta in Inghilterra, precisamente a Birmingham, nel quartiere Aston. Qui, con la maglia dell’Aston Villa, milita Jhon Duran, giovane attaccante colombiano che ha già mostrato sprazzi di grande talento in Premier League. Con una valutazione di 50 milioni di euro, Duran rappresenta un investimento importante: la sua giovane età – 21 anni appena compiuti – lo rende un prospetto interessante non solo per il presente, ma anche per il futuro. La dirigenza del Napoli ha già iniziato a sondare il terreno. L’obiettivo è quello di garantire ad Antonio Conte una rosa profonda competitiva su tutti i fronti, in grado di affrontare il doppio impegno.