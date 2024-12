Il Napoli per via dell’infortunio di Alessandro Buongiorno (che resterà fuori per un mesetto e mezzo), è costretto a correre ai ripari nel mercato invernale per sostituire l’ex Torino. Secondo The Athletic, la società azzurra, sarebbe interessata ad Harry Maguire, difensore centrale del Manchester United.

Sul difensore inglese, c’è anche l’interesse del Galatasaray di Osimhen e Mertens.