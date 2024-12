2 club su Rafa Marin: gli aggiornamenti

Il difensore ex Real Madrid Rafa Marin che non sta trovando spazio nelle rotazioni di mister Antonio Conte nel mercato di gennaio potrebbe salutare la città campana per trovare spazio e continuità dato che in maglia azzurra ad ora non ha collezionato minuti in campionato ( la società di De Laurentiis non vorrebbe cedere a titolo definitivo il calciatore ma solo in prestito per consentirgli di fare esperienza).

Sul ventiduenne ci sarebbe l’interesse di Como e Lecce che necessitano di rinforzi per la lotta salvezza che si farà calda nel corso della stagione.

La squadra salentina a seguito dell’infortunio di Gaspar (che sarà fuori per tutta la stagione) necessita di un difensore centrale affidabile da affiancare a Baschirotto e l’operazione potrebbe essere favorita dati i rapporti con il club di Sticchi Damiani dato l’affare Dorgu; la squadra allenata da Fabregas presenta lacune difensive importanti e l’acquisto di un centrale rapido come Marin potrebbe aiutare il gioco dell’ ex calciatore del Barcellona.