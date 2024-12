Sky, Marchetti: “Il Napoli ancora su Danilo! Le parole del difensore non sono un problema”

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato della questione Danilo nel suo editoriale per Tmw: “Il mercato di Napoli e Juve potrebbe incrociarsi visto la ricerca delle due squadre di un difensore, con il Napoli che ne cerca proprio uno dai bianconeri, Danilo. Il brasiliano ha dichiarato che non si muoverà a gennaio, ma questo non ha demotivato gli azzurri. In caso di cessione ovviamente alla Juve non basterà prendere un difensore ma ne servirebbe anche un altro. Il Napoli potrebbe ingolosire i bianconeri con Raspadori, finora un possibile scambio tra i due giocatori non ha trovato conferme”.