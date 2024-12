Obiettivi Napoli – il dt dell’Udinese: “Non escludiamo cessioni importanti a gennaio” Bijol nel mirino

Era già nell’aria la possibilità che il Napoli potesse intervenire su un difensore nel mercato invernale e ora con l’infortunio di Buongiorno è diventata una priorità. Sono diversi i profili che gli azzurri stanno monitorando e tra questi c’è Bijol dell’Udinese. In merito a possibili uscite a gennaio, il dt dei friulani Gianluca Nani ha dichiarato questo: “Non vorremmo privarci dei nostri migliori giocatori a gennaio, ma non posso escluderlo. Se dovesse andare via qualcuno lo sostituiremo in maniera adeguata o eventualmente ci penseremo nel mercato estivo”. Lo riporta il Corriere dello Sport.