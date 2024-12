Marchetti: “L’Arsenal chiede troppo per Kiwior e Luiz Felipe non convince. Si cercano alternative”

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del difensore che cerca il Napoli per gennaio: “L’Arsenal chiede troppo per Kiwior, 30 milioni il Napoli non li investirà. Il calciatore più facile fa prendere è Luiz Felipe, ma gli azzurri non sembrerebbero convinti e non hanno ancora affondato il colpo. Il problema dell’ex Lazio è che non gioca da mesi e dovrebbe essere prima rimesso in forma. Si studiano alternative, Kiwior e Luiz Felipe sono solo due dei diversi difensori sondati dal Napoli”.