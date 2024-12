GdS – Como su Rafa Marin: il difensore può finire da Fabregas a gennaio

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Como starebbe pensando a Rafa Marin per rinforzare il pacchetto arretrato. Ecco cosa scrive il quotidiano: “Il Napoli registra l’interesse, poi farà le sue valutazioni. A Como si parla spagnolo. Molti dei calciatori arrivati quest’estate, sono arrivati su richiesta di Cesc Fabregas che li ha conosciuti personalmente o sono cresciuti in un background familiare. Due le categorie privilegiate dal tecnico: giovani di prospettiva e calciatori di esperienza. Rafa Marin rientra nella prima, così come il gioiellino Nico Paz. Entrambi cresciuti nel Real dove hanno giocato insieme nel Castilla”.