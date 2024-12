Contatti Torino-Napoli per Simeone: i granata vogliono subito una punta per gennaio

Non è un mistero che il Torino sia interessato a Giovanni Simeone per gennaio. Il Cholito sarebbe il sostituto ideale dell’infortunato Zapata che rientrerà solo nel prossimo campionato. Come riporta La Stampa, negli ultimi giorni ci sono stati dei passi in avanti importanti per accelerare la trattativa. Il Torino ha chiamato il Napoli per capire se ci sono margini di manovra. Si parte da una base di 10-12 milioni, valore che potrebbe anche aumentare in caso di cessione a gennaio. Il dt dei granata Vagnati vuole chiudere subito per regalare al suo allenatore una prima punta dall’inizio del calciomercato invernale.