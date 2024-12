Mercato di gennaio alle porte: Zerbin è pronto a salutare

Il mercato di gennaio si avvicina e se è già partito il toto nomi per sostituire Buongiorno in difesa, si dovrà pensare anche alle uscite. Come riporta la Gazzetta dello Sport, uno dei calciatori con la valigia in mano potrebbe essere Alessio Zerbin. L’esterno azzurro non ha praticamente mai avuto spazio quest’anno e la sua cessione è stata già anticipata dall’agente in una recente intervista. Su di lui ci sono Empoli, Lecce e Venezia, pronte a garantirgli una maggiore titolarità. Ancora un paio di settimane è il mercato entrerà ufficialmente nel vivo.