Il Napoli cerca difensori: due le ipotesi, uno gioca in Serie A

Se prima poteva essere solo un’ipotesi, ora il Napoli con l’infortunio di Buongiorno si trova obbligato a cercare un difensore all’altezza che possa non far rimpiangere l’ex granata. Come riporta Tmw i due nomi su cui si sta concentrando la dirigenza sono Kiwior dell’Arsenal e Bijol dell’Udinese. Quest’ultimo ha una valutazione di circa 20 milioni ed è attenzionato anche dalla Juventus che però lo vorrebbe in prestito. Se il Napoli dovesse valutare l’acquisto a titolo definito potrebbe avere la strada spianata.