L’intermediario di Zhegrova: “Il Napoli lo cerca da tempo, il costo del cartellino unico intoppo”

Serxhio Mezi, intermediario di Edon Zhegrova del Lille, ha parlato dell’interesse degli azzurri per il calciatore ai microfoni di Telecapri: “Il Napoli lo cerca da tempo. Nell’ultima sessione di mercato ci sono stati dei contatti con Manna, ma il costo del cartellino di almeno 40 milioni è stato un problema. Ad oggi le prospettive del calciatore sono Napoli e Barcellona. Gli azzurri potrebbero garantirgli una maggiore titolarità, i blaugrana no. Un elemento molto importante da prendere in considerazione in vista del mercato di gennaio. Bisognerà capire anche che percorso farà il Lille in questa Champions League”.