L’intermediario di Ismajli: “Con il Napoli ne parlavamo già ai tempi di Giuntoli. In estate a 0 potrebbe essere un occasione”

Serxhio Mezi, intermediario del calciatore dell’Empoli Ardian Ismajli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Telecapri: “Il Napoli lo segue da più di un anno e i rapporti tra i due Presidenti sono ottimi. Servirà ancora del tempo per il trasferimento e bisognerà capire la volontà del calciatore. Il Presidente Corsi non vorrebbe perderlo a 0 in estate ma nemmeno lasciarlo partire a gennaio con un indennizzo. A Empoli sta bene, ancor di più ora che ha ereditato la fascia d capitano. E’ già pronta un’offerta di rinnovo per Ardian. Già ai tempi di Giuntoli parlavamo col Napoli, poi quando è andato via il direttore la cosa è un po’ scemata. L’anno prossimo potrebbe essere una buona occasione per gli azzurri qualora si liberasse a 0. A gennaio vedo difficile un suo trasferimento anche perchè le società cercano l’occasione e non vogliono sborsare troppi soldi. Corsi sicuramente non lo lascerebbe partire per pochi milioni e ora che gli ha proposto il rinnovo la palla è passata al calciatore”.