Da Milano, il Napoli è pronto a rinforzare la difesa: i nomi

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Conte non si fida né di Juan Jesus, né di Rafa Marin come difensori centrali. Il Napoli è quindi pronto a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la difesa. Il tecnico salentino attende con la consapevolezza che a gennaio non serviranno rivoluzioni, ma alcuni innesti mirati. Ismajli dell’Empoli è in pole per vestire la maglia del Napoli già a gennaio. Il club azzurro lavora da tempo sul nazionale albanese e trovare un accordo con l’Empoli non dovrebbe rappresentare un problema. Discorso diverso per Danilo: Conte lo vuole e il difensore brasiliano vuole lui, ma è un affare che si farà, con ogni probabilità, in estate a parametro zero perché la Juventus non apre alla cessione.