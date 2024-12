Difesa Napoli, monitorati anche Bijol e Ismajli: la situazione

Il Napoli vuole rinforzare la propria difesa, e vuole farlo entro gennaio. La rosa messa a disposizione di Conte non soddisfa appieno il mister, che già da tempo ha intenzione di trovare un nuovo difensore pronto a difendere la porta azzurra. In vista della finestra di mercato di gennaio, gli azzurri si sono avvicinati in particolare a Danilo, difensore della Juventus, ma stanno monitorando anche altri nomi.

Ad aggiungersi alla lista, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, sono Jaka Bijol, centrale dell’Udinese, e Ardian Ismajli, difensore dell’Empoli. Le trattative non sono ancora avviate e le possibilità sono tante, ma resta certo che il Napoli farà di tutto pur di avere un nuovo stopper a disposizione di Antonio Conte.