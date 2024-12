Addio Raspadori? Nuova idea del Napoli, si apre allo scambio

Giacomo Raspadori dal suo arrivo al Napoli non ha collezionato molti minuti. Spazio e gol decisivi sotto Spalletti, poi ombra con la gestione Garcia-Mazzarri-Calzona e panchina, ora, con Conte che non può assicurargli un posto da titolare. Aurelio De Laurentiis ha sempre ritenuto l’ex Sassuolo come un giocatore incedibile ma adesso, data la situazione, potrebbe aprirsi a concedergli il trasferimento.

Jack ha infatti bisogno di spazio, vuole minuti e possibilità di giocare per dimostrare le sue qualità e il Napoli attualmente non sembra essere il posto giusto per ricevere ciò. Tra i club interessati al calciatore c’è la Juventus di mister Motta che vorrebbe tentare l’assalto già nella finestra di trasferimento di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per permettere ciò gli azzurri sarebbero intenzionati ad aprire ad uno scambio.

Al Napoli infatti interessa già da tempo Danilo, centrale difensivo di proprietà bianconera e starebbe quindi cercando di accaparrarselo tramite uno scambio, probabilmente secco, proprio con Jack Raspadori. Gli scenari possibili sono tanti e la trattativa pare esser ancora in alto mare, ma la possibilità che ciò accada è concreta.