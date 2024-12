Udinese, Nani su Bijol: ” C’è l’interesse di un club italiano, lui sa una cosa”

Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del difensore centrale, Jaka Bijol. Il centrale 25enne, oltre all’interesse del Napoli, ha attirato l’attenzione anche di un’altra big italiana. Queste le parole rilasciate a Tv12:

“Mi sarei stupito se un calciatore come lui non fosse seguito da una squadra come l’Inter. Ciò non significa che andrà a giocare lì, lui è un calciatore forte e siamo a conoscenza di questo interesse, oggi però, non c’è niente. Il ragazzo sa, che se vuole giocare in squadre forti, deve fare bene nel suo attuale club”.