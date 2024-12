CdS – Il Napoli lavora ad un nuovo difensore per gennaio: Juan Jesus potrebbe salutare

Il Napoli cerca un difensore affidabile per gennaio che possa far rifiatare gli stacanovisti Rrhamani e Buongiorno. Con un calciatore che entra ci deve per forza essere uno che esce e al momento gli indizi portano a Juan Jesus. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport in merito: “La lista degli azzurri è completa al momento, serve quindi una cessione per liberare il posto ad un nuovo difensore. Tutto fa pensare che il sacrificato possa essere Juan Jesus”. Il brasiliano è un po’ ai margini del progetto di Conte, con una sola presenza collezionata in campionato alla prima giornata.