Il giornalista esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del rinnovo di Alex Meret ai microfoni di Televomero: “Accordo tra Napoli e Agente per la durata del nuovo contratto fino al 2027. Distanza invece per quanto riguarda la parte fissa, circa il 25% tra quello che chiede il calciatore e quanto offre il club. Non è un ostacolo insormontabile e credo che prima di Natale ci sia una quarta call tra Pastorello e Manna per definire il tutto”.