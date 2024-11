Il Torino vuole Simeone, Napoli chiaro: “A gennaio non si muove”

Giovanni Simeone è sempre nei pensieri del Torino. Domenica potrebbe essere l’occasione per i granata di provare ad aprire un dialogo con gli azzurri per il calciatore, al momento considerato incedibile. Ne parla Repubblica: “L’attaccante del Napoli è un pensiero fisso per il Torino, bomber che garantisce gol e tanta grinta. Sono mesi che queste avances vanno avanti ma per il club di De Laurentiis il Cholito non si muove. Il calciatore ha la fiducia di Conte e cederlo a metà campionato sarebbe controproducente. Discorso quindi rinviato all’estate, con gli azzurri che proveranno a strappare l’eventuale sostituto: Ange Bonny.