Viceall. Galatasaray: “Futuro Osimhen? I soldi non saranno un problema…”

Ismael Garcia, vice allenatore del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano Marca riguardo Osimhen ed il suo futuro. Il nigeriano, attualmente in prestito, potrebbe infatti essere riscattato dal club turco nel corso della finestra di gennaio, ma non solo. Gli scenari possibili sono molteplici e intanto il vice allenatore ha voluto rassicurare tutti sul lato economico, lasciando però spazio a più scenari probabili sul lato sportivo:



“Era da molto tempo che non vedevo un giocatore che condizionava così tanto l’avversario. Futuro ancora al Galatasaray? In questo tipo di situazioni la parte economica non sarà mai un problema. La parte sportiva e la sua volontà sarà quella che sbilancia gli equilibri. Bisognerà vedere come finirà la stagione e cosa vorrà fare Victor”.