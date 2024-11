Aggiornamenti di calciomercato dalla redazione di Tuttomercatoweb: occhi su Kenneth Taylor e Devyne Rensch. Il primo molto dipenderà dal futuro di Lobotka, ma Taylor può essere un investimento anche in vista di giugno prossimo, il secondo in questa stagione è diventato uno dei titolari inamovibili per il tecnico italiano Francesco Farioli, ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.