Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato di due rinnovi in dirittura d’arrivo in casa Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Prima di pensare ai nuovi acquisti, il Napoli lavora a due rinnovi ormai prossimi. Per Meret la distanza è davvero minima. Ballano circa 200 mila euro, ma la trattativa è vicina alla conclusione. La questione Anguissa è ancora più semplice, il suo rinnovo è pura formalità e questione di tecnicismi, c’è voglia di continuare tutti insieme”.