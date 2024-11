Raspadori via a gennaio? Su di lui 3 squadre di Serie A. La situazione

Giacomo Raspadori continua a non trovare sufficiente spazio. L’attaccante, acquistato dal Napoli per un totale di circa 35 mln, non è riuscito a convincere appieno nessuno degli allenatori azzurri in questi ultimi due anni. Minutaggio scarso e sparso, pochi numeri in termini di gol ed assist e aspettative, al momento, non rispettate. A circolare, quindi, è la voce di un suo possibile trasferimento e ad essere interessata al calciatore c’è più di una squadra.

Secondo il quotidiano La Repubblica, oltre all’Inter che lo segue da tempo, su Raspadori ci sono anche Juventus ed Atalanta. Il Napoli ha fissato il prezzo e nel caso in cui De Laurentiis decidesse di lasciarlo andare lo farebbe solo per 25 milioni di euro. Il futuro dell’ex Sassuolo è ancora incerto, ma i prossimi mesi saranno decisivi.