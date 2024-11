L’Inter sfida in Napoli: corsa all’acquisto di due difensori. I nomi

In vista del mercato di riparazione a gennaio, il Napoli sta già preparando le proprie mosse sul mercato. Manna ed il suo team stanno lavorando per soddisfare come sempre le richieste di Antonio Conte, che pare siano chiare. Difatti, Juan Jesus e Marin non bastano: secondo il mister, gli azzurri hanno bisogno di rinforzi in difesa.

Ad entrare in gioco nelle scorse settimane sono stati quindi 2 nomi: Jaka Bijol dell’Udinese e Jakub Kiwior dell’Arsenal, già seguiti dagli azzurri. La situazione però sembra essere sul punto di complicarsi, il Napoli ha una concorrente in quest’asta ed è l’Inter. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un vice De Vrij e secondo Il Corriere dello Sport i nomi selezionati da Marotta, al momento, sarebbero proprio questi. Una sfida che quindi potrebbe aprirsi o meno, anche a seconda dei risultati che arriveranno fino alla pausa natalizia e delle scelte delle due società.