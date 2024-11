Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, ha parlato del futuro di Osimhen ai microfoni di Radio Marte: “Bisogna capire quali sono le intenzioni del nigeriano, a gennaio può succedere di tutto. In Turchia è andato solo per non perdere 6 mesi della sua carriera, visto che al Napoli non avrebbe giocato. Sta facendo benissimo ora al Galatasary, ma il calciatore ambisce a campionati di tutt’altro livello. Vedremo se già a gennaio ci sarà qualche top club pronto a prenderlo”.