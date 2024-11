Ceccarini: “Credo che Osimhen resterà in Turchia fino a giugno. Su Dorgu e Folorunsho…”

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Marte Sport Live: “Credo che Osimhen resterà in Turchia fino al termine della stagione. Non ci sono situazioni all’orizzonte ma mai dire mai. Il Napoli segue con interesse Dorgu, ma per adesso non è più un idea per gennaio ma per il mercato estivo. La Lazio continua a monitorare Folorunsho anche se ad oggi la squadra di Baroni ha un organico completo e sta disputando una grande stagione. Non è un esigenza per l’immediato”.