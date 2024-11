2 colpi per il Napoli di Conte a gennaio: De Laurentiis al lavoro, ecco i nomi

Il Napoli di Conte, finora, sta soddisfacendo le aspettative prestagionali: la squadra, al momento al primo posto in classifica, è stata sconfitta in solo due occasioni dall’inizio del campionato ed è a +1 dall’Inter seconda. Ciò non deriva solo dal grande sacrificio richiesto sul campo dal mister, ma anche dal lavoro estivo in ambito di mercato. Sin dal suo arrivo, il tecnico ha infatti preteso degli acquisti mirati a migliorare la rosa e i risultati, come detto, si sono visti.

Nonostante la soddisfazione attuale, anche e soprattutto in rapporto con il decimo posto della scorsa stagione, De Laurentiis sembra pronto a realizzare ancora una volta le richieste di Conte, in questo caso nel mercato di riparazione a gennaio. Secondo quanto riferito da TMW, fra i tanti nomi sul taccuino del DS azzurro Giovanni Manna ce ne sarebbero in particolare due ad interessare il mister. Il primo è Patrick Dorgu, esterno del Lecce seguito dalla società partenopea già da tempo e che sta dimostrando tutte le sue qualità nel corso di questa annata. Il secondo pare sia Jakub Kiwior dell’Arsenal, difensore ex Spezia che arriverebbe in prestito per il finale di stagione.

Prima dell’avvento del mercato di riparazione, il Napoli dovrà sfidare ancora tanti club tra cui Inter, Roma e Lazio e per prendere le giuste decisioni ci sarà bisogno di tempo. Sicuramente, ADL si sta dimostrando pronto a tutto per Conte.