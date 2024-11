Sky, Marchetti: “Raspadori può partire, ecco le squadre interessate”

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercat Sky, ha parlato del futuro di Raspadori ai microfoni di Radio Marte: “Raspadori non ha molto spazio, è duttile e questo può essere un vantaggio come uno svantaggio. Ha un prezzo, il Napoli non l’ha pagato poco e po a chi lo vendi? Juve, Milan e Atalanta lo stimano perché è un bravissimo giocatore, ma bisogna capire bene quali siano le intenzioni del Napoli. Non si può dire che Jack sia già sul mercato, ma teoricamente qualsiasi calciatore può finirci. La Juve è la squadra che può averne più bisogno considerando l’infortunio di Milik e Giuntoli che ha tanta stima di lui”.