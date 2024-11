Ex obiettivi Napoli – Juve sempre interessata a David: la situazione

Come riporta il Corriere dello Sport, Jonathan David resta sempre un obiettivo della Juve. Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno ma potrebbe partire nel mercato di gennaio per una cifra tra i 15 e i 20 milioni. Arrivare a giugno potrebbe essere un azzardo per i bianconeri viste le tante squadre interessate al calciatore. In più sia l’ingaggio che le commissioni all’agente salirebbe vertiginosamente. Il calciatore attualmente percepisce uno stipendio netto di 5 milioni destinato a salire con il suo prossimo trasferimento. Il suo agente invece chiede 7-8 milioni per le commissioni