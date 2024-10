Florin Manea, agente di Dragusin, ha parlato del futuro del suo assistito al portale inglese Football Italia: “Nessuno è felice quando gioca poco, ma lui vuole riconquistarsi il posto. Vedremo quante partite giocherà da qui in avanti, ad oggi è prematuro parlare di possibili trasferimenti”. Il calciatore è stato seguito per tanto tempo dal Napoli e potrebbe tornare un obiettivo concreto per gennaio qualora Rafa Marin e Juan Jesus non dessero le giuste garanzie.