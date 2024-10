Di Marzio: “Kvara, le ultime sul rinnovo. Previsto nuovo incontro con l’agente”

Kvaratskhelia, questione rinnovo. Nuovi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio: “Il Napoli, già lo scorso giugno ha offerto al calciatore 5 milioni con bonus, in modo tale da raggiungere facilmente i 6. Anche in questo momento, le cifre messe sul tavolo sono sostanzialmente quelle, vale a dire 5/6 milioni togliendo qualche bonus e aggiungendolo, invece, alla parte fissa. La richiesta del calciatore è di 8 milioni. Una proposta che il Napoli non intende accettare. Le parti comunque sono sempre in contatto. Si rivedranno prima – o dopo – la sfida contro il Lecce (in programma il 26 ottobre) a Milano per un ulteriore faccia a faccia decisivo. Il contratto del calciatore scade nel 2027. Se non si dovesse trovare l’intesa, come sottolineato dal presidente Aurelio De Laurentiis nelle scorse ore, è chiaro che nell’estate del 2025 il Napoli sarà costretto in qualche modo a valutare le offerte adeguate per il calciatore”.